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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفيرة بريطانيا لدى الكويت تكشف عن لقاء مرتقب بين نائب الأمير و تشارلز

الكويت
الكويت

 


كشفت السفيرة البريطانية لدى الكويت بليندا لويس أن لقاء مرتقباً يتم الإعداد له سيجمع بين نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والملك البريطاني تشارلز، وفق ما ذكرت صحيفة الجريدة الكويتية.

قالت لويس، في تصريح على هامش مشاركتها في الاحتفال بذكرى ضحايا 11 سبتمبر في مخيم عرفجان، أن زيارة ولي العهد الأخيرة إلى بريطانيا بأنها «ممتازة، وتساهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية».

أشارت لويس، إلى أن محادثات ولي العهد مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تطرقت إلى العديد من الموضوعات التي تخص تعزيز العلاقات الثنائية ومنها التجارة والاستثمار، كما تم توقيع شراكة استثمارية بين البلدين ستوسع من الاستثمارات الكويتية في المملكة المتحدة.

لفتت إلى أن «المحادثات تطرقت إلى اتفاقية التجارة الحرة، حيث شجع رئيس الوزراء البريطاني الكويت على أن ترفع سقف طموحها في اتفاقية التجارة الحرة».

أعربت عن أملها «إحراز تقدم سواء مع الكويت أو دول الخليج».

وقالت: «نتطلع إلى تطوير المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل التعليم، والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، والبحث العلمي»، موضحة أن «الاجتماع القادم للجنة التوجيه المشترك سيعقد قبل نهاية العام في بريطانيا».

 

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