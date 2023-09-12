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إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص غرقا بمياه ترعة بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي شخص مصرعه غرقا بمياة ترعة بالقرب من كوبري أولاد عمر بمدينة القرين وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى القرين والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى القرين بإستقبال "عبد الحميد س ا" 33 سنة مقيم الصرافية بالعاشر "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

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وبالانتقال والفحص تبين حدوث مصرعه غرقا بمياة ترعة بالقرب من كوبري أولاد عمر بمدينة القرين وتم انتشال الجثة ونقلها الي مستشفي القرين والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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