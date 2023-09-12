فريق سيدات يد الأهلي يواجه هليوبوليس في بطولة منطقة القاهرة

يخوض الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي، مباراة مهمة اليوم الثلاثاء، عندما يستضيف فريق هليوبوليس، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء، على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى فريق سيدات يد الأهلي لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات في البطولة.

وشهد المران الأخير تركيزا كبيرا من جانب محمد عادل المدير الفني على العديد من الجوانب الخططية في إطار تجهيز اللاعبات لمواصلة الاستمرار في النتائج المميزة من أجل المنافسة على اللقب.

يذكر أن فريق سيدات يد الأهلي حقق الفوز في المباراة الماضية، على فريق الزهور بنتيجة 41-19، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

