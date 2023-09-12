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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كلب أمريكي يهاجم الأشخاص في شارع ببريطانيا

كلب أمريكي يهاجم
كلب أمريكي يهاجم عدد من الأشخاص بوحشية في شارع ببريطانيا

هاجم كلب أمريكان بولي XL عدد من الأشخاص في محطة بنزين بأحد شوراع مدينة برمنجهام البريطانية مما أدي لعدة إصابات مروعة. 

وفقا لما ذكرته عدة صحف بريطانية، مثل: “الديلي ميل” و “الديلي ستار” هاجم كلب الحراسة الشرس عدة أشخاص بما فيهم فتاة تبلغ من العمر 11 عاما.

عض كلب أمريكان بولي XL ثلاثة أشخاص، منهم منهارجلين أصيبا بجروح في الكتفين والذراعين بعد أن تقدما لمساعدة الفتاة البالغة من العمر 11 عاما. 

هجوم كلب أمريكان بولي XL

وقالت الشرطة إن الكلب تم وضعه في بيت آمان للكلاب كما يجرى التحقيق في الحادث.

بعد انتشار اللقطات، قالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان: "هذا أمر مروع، أمريكان بولي XL يشكل خطرا واضحا وقاتلا على مجتمعاتنا، وخاصة على الأطفال، طلبت عاجلا حظر اقتنائهم". 

يأتي هذا الحادث بعد أن أطلق أحد المزارعين النار على كلبين من “فصيلة” أمريكان بولي XL بعد أن قاموا بهجوم دموي ضد 70 خروفا في أحد الحقول.

وأدى الهجوم المروع إلى إنهاء حياة 22 خروفا حاملا وإصابة 48 آخرين بعد هروب الكلاب الوحشية من منزلهم بالقرب من ريكسهام. 

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كلب أمريكي يهاجم عدد من الأشخاص بوحشية في شارع ببريطانيا 
كلب أمريكي يهاجم عدد من الأشخاص بوحشية في شارع ببريطانيا 
كلب أمريكي يهاجم عدد من الأشخاص بوحشية في شارع ببريطانيا 

 

كلب أمريكي يهاجم عدد من الأشخاص بوحشية في شارع ببريطانيا 

 

 

 

كلب أمريكان بولي XL أمريكان بولي XL محطة بنزين مدينة برمنجهام البريطانية كلب الحراسة

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