كلب مسعور يفتك برجل في منتزه بريطاني

وقع رجل كان يتنزه مع كلابه ضحية لهجوم مروع من كلب آخر في ليفربول هذا الأسبوع.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، كان الضحية الذي لم يذكر اسمه يسير في حديقة دوريك، أولد سوان، عندما هاجمه كلب كان صاحبه يسير أيضًا في الخارج.

ذكرت صحيفة ليفربول إيكو أن الحادث وقع في حوالي الساعة 7:10 مساءً يوم الأربعاء 6 سبتمبر ورأى الكلب يعض الرجل في الفخذ.

وتزعم التقارير أن الرجل نُقل بعد ذلك إلى المستشفى ولا تزال حالته مجهولة حتى وقت كتابة هذا التقرير.

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وأكدت شرطة ميرسيسايد وقوع الحادث لكنها أشارت إلى أنها لا تزال تحقق في الظروف التي وقع فيها الهجوم.

وقال متحدث باسم شرطة ميرسيسايد: "أستطيع أن أؤكد أنه بعد الساعة 7:10 مساء يوم الأربعاء 6 سبتمبر تلقينا تقريرا يفيد بأن رجلا كان يسير مع الكلاب في دوريك بارك على طريق أكانثوس تعرض لهجوم من قبل كلب آخر كان مع صاحبه.

وأصيب الرجل في فخذه وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج". الهجوم ليس حادثًا منفردا، حيث وقع عدد من عضات الكلاب في المملكة المتحدة في الأشهر الأخيرة.