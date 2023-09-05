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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحكم على صاحب كلب عقر مواطنا فى مشاجرة بالأميرية

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات الأميرية، بعد قليل، محاكمة صاحب كلب لاتهامه بإصابة مواطن بعاهة مستديمة بعدما عقره كلب"شرس" أطلقه المتهم في مشاجرة مع جيرانه، وعقره الكلب في منطقة حساسة.

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البداية

تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا بنشوب مشاجرة في أحد الشوارع بمنطقة الأميرية، ما تسبب في إصابة شخصين أحدهما في حالة خطرة، وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشاجرة بين طرفين، استخدم أحدهما كلبا شرسا على الطرف الثاني لترهيبهم.

وكشفت التحريات والتحقيقات الأولية أن الكلب عقر شخصين، أحدهما المجني عليه الذي كان يسير بالصدفة في المكان وقت المشاجرة وعقره الكلب في منطقة حساسة، ما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الأمن بقسم شرطة الأميرية من إلقاء القبض على المتهم، وتولت جهات التحقيق التحقيقات في الواقعة، وتمت إحالة المتهم للمحاكمة.

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