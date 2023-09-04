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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فتحية نصبت الفخ .. جريمة مثيرة بقصر النيل

صدى البلد

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة  تشكيل عصابي تتزعمه سيدة شرعوا فى قتل أجنبيين داخل شقتهما بقصر النيل لسرقتهما، لجلسة 18 سبتمبر الجاري.

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البداية 

عندما تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا من شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"، مصابان بجروح قطعية وطعنية بالجسم، وقررا أنهما أثناء تواجدهما بالشقة سكنهما، فوجئا بحضور 3 أشخاص غير معلومين لديهما وإيهامهما بأنهم جامعى قمامة، وقاموا بالتعدى عليهما بالضرب بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهم وسرقة(مبلغ مالي – 2 هات ف محمول) ولاذا بالفرار.

 وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة،إحدى السيدات تدعي فتحيه و4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، مقيمين بنطاق محافظتي "القاهرة والقليوبية."، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم قررت المتهمة الأولى بتعرفها على المجني عليهما أثناء قيامها بتوفير شقة للإيجار لهما "محل البلاغ "، وإتفقت مع أحد المتهمين على سرقتهما عقب تخديرهما حال تواجدهما بالشقة صحبتهم،وقامت بتسليمه مفتاح الشقة ومصعد العقار، إلا أنها لم تستطيع تنفيذ ذلك وانصرفت فاتفق الأخير مع باقى المتهمين على سرقتهما على أن يقتصر دوره على المراقبة.

 وفي سبيل ذلك حضر 3 من المتهمين مدعين أنهم جامعي قمامة، وقاموا بالطرق على الباب والدخول للشقة وحاولواتوثيق المجني عليهما، إلا أنهما قاوموهم فتعدوا عليهما بالضرب بإستخدام 2 سلاح أبيض "سكين" تحصلوا عليها منمطبخ الشقة، وأحدثوا إصابتهما المنوه عنها واستولوا على المسروقات وأيد باقي المتهمين أقوالها، وتم بإرشادهم ضبط(مبلغ مالي – 2 هاتف محمول)، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية وتم اتخاذالإجراءات القانونية.

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