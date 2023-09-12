بسبب الدول النامية.. خبير صيني ينتقد مجموعة العشرين

أشار أستاذ الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، شيويه فوتشي، إلى أن تمثيل الدول النامية في مجموعة العشرين ضعيف، لافتا إلى أن هذا الوضع يحتاج إلى التغيير في المستقبل.

وأضاف فوتشي: ”لماذا؟ لأنه باستثناء عدد قليل من الاقتصادات المتقدمة، على سبيل المثال، لا يوجد الكثير منها في عالمنا.

وتقع جميع البلدان الأخرى بشكل رئيسي ضمن فئة الاقتصادات النامية أو الضعيفة النمو. لذلك، أود أن يكون هذا التنسيق أكثر تمثيلا”.

وأكد شيويه، أن تغيير تركيبة مجموعة العشرين سيسمح للعالم بالاستماع إلى أصوات الدول النامية وفهم مشاكلها وأهدافها بشكل أفضل.

ورغم حاجة العالم إلي انعقاد تلك القمة لإزالة التوترات بين القوي العظمة، أعلنت الصين عن عدم مشاركة رئيسها شي جين بينج في القمة، كما أعلنت روسيا أيضا عدم مشارك فلاديمير بوتين ما أثار تساؤلات حول الأسباب والدوافع وراء هذا القرار.

وتعتبر قمة مجموعة العشرين هي أحد أهم المنتديات الاقتصادية والسياسية في العالم، والتي تضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية. تعقد القمة سنويا في إحدى الدول الأعضاء، وتناقش مواضيع تهم الاستقرار المالي والتنمية المستدامة والتغير المناخي وغيرها.