خبير: كلمة الرئيس السيسي في قمة العشرين كانت محددة وكاشفة

قال الدكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين كانت محددة وكاشفة ، وطالب بأهمية أن تتحول مصر لمركز إقليمي للحبوب انطلاقا من ادراك مصر بخطورة الأزمة الروسية الأوكرانية على حياة الشعوب الأفريقية.

وتابع الدكتور حامد فارس ، خلال لقائه لبرنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى "، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان صوت إفريقيا في قمة العشرين ، وتوفير الحبوب هي قضية حقيقة تبنتها الدولة المصرية.

وأشار ، إلى أن الدولة المصرية ركزت في قمة العشرين على الحديث عن التعثرات المالية والديون التي تعاني منها افريقيا.