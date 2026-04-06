ولاء الصبان: تنسيق القيادة السياسية مع المركزي والحكومة يعزز قوة الاقتصاد المصري

أكدت النائبة ولاء الصبان عضو مجلس النواب أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، يعكس حرص القيادة السياسية على المتابعة الدقيقة للأوضاع الاقتصادية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الاستقرار المالي والنقدي للدولة.

وأكدت النائبة ولاء الصبان في بيان لها اليوم أن اطلاع الرئيس على الجهود المبذولة لخفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية، إلى جانب دعم احتياطيات النقد الأجنبي، يعكس رؤية استراتيجية واضحة تستهدف تعزيز قوة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.

وأوضحت أن أهمية الاجتماع تكمن في كونه يجمع بين صناع السياسة المالية والنقدية على طاولة واحدة، وهو ما يسهم في تحقيق تكامل السياسات الاقتصادية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأضافت أن المتابعة المباشرة من القيادة السياسية لهذا الملف الحيوي تؤكد جدية الدولة في تحقيق التوازن بين السيطرة على معدلات التضخم، وتوفير متطلبات الإنتاج، ودعم مناخ الاستثمار، وهو ما يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وشددت النائبة ولاء الصبان على أن مثل هذه اللقاءات تعزز من ثقة المواطنين والمستثمرين في قدرة الدولة على إدارة الاقتصاد بكفاءة، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بما يدعم مسار الإصلاح الاقتصادي ويعزز من قوة الاقتصاد الوطني.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن توجيهات الرئيس بشأن ضرورة مواصلة العمل لتوفير الاحتياجات الدولارية، خاصة لتأمين مستلزمات الإنتاج وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الاقتصادي والغذائي، وضمان استقرار الأسواق.

كما شددت "الصبان" على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على سعر صرف مرن وموحد، بما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات.

واختتمت تصريحها بالإشادة بتأكيد محافظ البنك المركزي على توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات الأجنبية، بما يضمن تأمين الاحتياجات الأساسية للدولة، ويعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في تحقيق التوازن والاستقرار.