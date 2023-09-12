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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جورج بوش الابن يكشف كواليس لقائه مع قائد فاجنر السابق قبل 17 عاما

الرئيس الأمريكي الأسبق
الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن

كشف الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، عن كواليس لقائه بقائد فاجنر الراحل يفجيني بريجوجين، الذي لقي مصرعه بموسكو في 23 أغسطس الماضي.

وقال بوش الابن، إنه فوجئ بصورة التقطت عام 2006 يظهر فيها رجل الأعمال يفجيني بريجوجين بجانبه.

والصورة التي تحدث عنها بوش التقطت خلال قمة مجموعة الثماني التي انعقدت آنذاك في سان بطرسبرج.

وأضاف الرئيس الأمريكي الأسبق خلال حديثه في منتدى يالطا للاستراتيجية الأوروبية: "لقد صدمت من الصورة التي التقطتها في قمة مجموعة الثماني في سانت بطرسبرج، حيث كان هو الرجل الذي يقدم لي الطعام"، بحسب ما أوردته وكالة نوفوتسي الروسية.

وقال بوش الابن إنه لا يتذكر لقاء شخصيًا مع بريجوزين.

وفي 23 أغسطس، تحطمت طائرة خاصة من طراز إمبراير ليجاسي في منطقة تفير بالقرب من قرية كوزنكينو.

ونشرت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي قائمة بأسماء الركاب وأفراد طاقم طائرة إمبراير، ومن بينهم يفجيني بريجوزين.

حددت لجنة التحقيق الروسية هويات جميع ضحايا الحادث العشرة، وهم يتوافقون مع بيان الرحلة.

وفي يونيو، أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن شركة كونكورد المملوكة لبريجوجين، من خلال فوينتورج، كسبت 80 مليار روبل من الدولة في عام واحد من خلال توفير الغذاء وتوفير خدمات التغذية للجيش.

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