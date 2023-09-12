أخبار جامعة عين شمس.. إجراءات القيد وشروط أقسام كلية البنات.. وإعلان نتيجة التنسيق الداخلي بألسن

أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس ، شروط أقسام كلية بنات عين شمس، وذلك لكل الطالبات اللواتي ظهرت لهن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 بكلية آداب بنات جامعة عين شمس.

شروط أقسام كلية آداب بنات عين شمس

تشتمل كلية آداب بنات جامعة عين شمس على 8 أقسام رئيسية تخضع الطالبة فيها للتنسيق الداخلي قبل التحاقها بواحدة من هذه الأقسام، وذلك وفقًا للقواعد المعلنة من مجلس الكلية، ونوضحها لكم عبر القاهرة 24 بعدما أعلنت الصفحة الرسمية لكلية بنات عين شمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، شروط أقسام كلية آداب بنات كالتالي:



شروط الالتحاق بقسم اللغة العربية وآدابها

يشترط للالتحاق بقسم اللغة العربية وآدابها أن تكون رغبة أساسية مكتوبة لدى الطالبة في التنسيق الداخلي للكلية، مع مراعاة حصولها على أعلى درجة في مادة اللغة العربية بالثانوية العامة.

شروط الالتحاق بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها

يشترط للالتحاق بقسم اللغة الإنجليزية أن تكون رغبة أساسية مكتوبة لدى الطالبة أيضًا، وأن تكون حاصلة على مجموع عالي في مادة اللغة الإنجليزية بالثانوية العامة، وأن تجتاز الطالبة امتحان القبول بالقسم، وهو امتحان تحريري لقياس مهارات الطالبة اللغوية ومهارات التفكير النقدي، وميل الطالبة لدراسة الادب واللغة، شرط نجاحها في الامتحان بدرجة لا تقل عن 60%.

شروط الالتحاق بقسم اللغة الفرنسية وآدابها

ولمن يبحث عن شروط أقسام كلية آداب بنات عين شمس، فقد أعلنت الكلية شروط الالتحاق بقسم اللغة الفرنسية على أن تكون الطالبة من خريجات المدارس الفرنسية أو الفرنسية التجريبية للاتي درسن اللغة الفرنسية كلغة أجنبية أولى من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية العامة، كما يقبل القسم الطالبات اللواتي درسن اللغة الفرنسية كلغة ثانية من الابتدائي حتى الثانوي وحاصلة على شهادة Delf A2 من المركز الفرنسي بمصر.

شروط الالتحاق بقسم التاريخ

يشترط قسم التاريخ في كلية الآداب بنات جامعة عيم شمس أن تكون الطالبة حاصلة على أعلى مجموع في مادة التاريخ وكذلك أعلى مجموع في الثانوية العامة.

شروط الالتحاق بقسم الجغرافيا



استكمالًا لتوضيح شروط أقسام كلية آداب بنات عين شمس، فإن شروط الالتحاق بقسم الجغرافيا يتمثل في رغبة الطالبة، وحصولها على أعلى الدرجات في المجموع الاعتباري وهو المجموع الكلي + مادة الجغرافيا لطالبات الشعبة الأدبية، أو مادة الجيولوجيا لطالبات شعبة علمي علوم، أو مادة الرياضيات التطبيقية لطالبات شعبة علمي رياضة.

شروط الالتحاق بقسم الفلسفة



أما الالتحاق بقسم الفلسفة في كلية بنات عين شمس للعام الجامعي 2023/2024 فلا يشترط سوى أن تكون رغبة الطالبة وأن تكون حاصلة على أعلى الدرجات في المجموع الكلي للثانوية العامة سواء علمي أو أدبي.

شروط الالتحاق بقسم علم الاجتماع



لا تنضم الطالبة لقسم علم الاجتماع إلا بعد كتابة هذا القسم في رغبتها الأولى أثناء إجراء التنسيق الداخلي للكلية، ويشترط لقبولها أن تكون حاصلة على أعلى الدرجات في مادة علم النفس والاجتماع لطالبات الشعبة الأدبية، وأعلى الدرجات في مجموع الثانوية العامة الكلي لطالبات الشعبة العلمية.

شروط الالتحاق بقسم علم النفس



نوضح آخر شروط أقسام كلية آداب بنات عين شمس، بشروط الالتحاق بقسم علم النفس، حيث يقبل الطالبات الحاصلات على أعلى الدرجات في مادة علم النفس والاجتماع وذلك لطالبات الشعبة الأدبية، أما طالبات الشعبة العلمية فلابد لهن الحصول على أعلى درجات المجموع الاعتباري وهو المجموع الكلي + درجات مادة اللغة الإنجليزية، كما يشترط دراسة الطالبة لمادة الاقتصاد والإحصاء.

اجراءات القيد بالكلية خلال العام الجامعي 2023_2024 وهي كالاتي :

دفع المصروفات الكترونيًا قبل التوجه إلى الكلية على الأقل ب 24 ساعة.

- الإلتزام بالحضور فى المواعيد المعلنة لكل شعبة.

- دخول الكلية ببطاقة الترشيح.

- الإلتزام بإرتداء الكمامة ومراعاة كافة الإجراءات الإحترازية.

- يفضل عدم تواجد ولى الامر وفى حالة حضوره مع الطالبة يتوجه الى الاستراحة المخصصة لأولياء الأمور عند بوابة احمد تيسير لحين إنتهاء خطوات تسليم الملف.



1- التوجه الى العيادة لعمل الكشف الطبى.

2- الطالبات الملتحقة بأحد الشعب التربوية فقط تتوجه إلى أحد الأقسام التالية بالمبنى الادبى ( قسم علم النفس- قسم مناهج وطرق التدريس- قسم اصول التربية) وقسم تربية الطفل بالمبنى الملحق للطالبة المرشحة بنات (طفولة) عين شمس لعمل المقابلة الشخصية أمام لجنة مكونة من عدد من أعضاء هيئة التدريس وتستلم الطالبة استمارة بها نتيجة المقابلة.

3- تتوجه الطالبة الى مدرج 5 لتسليم الملف وبه (شهادة الثانوية العامة الاصلية- شهادة الميلاد الالكترونية- 6 صور شخصية حديثة – بطاقة الترشيح- استمارة الكشف الطبى- طلب الالتحاق بالكلية- استمارة المقابلة الشخصية (طالبات الشعب التربوية فقط) - افادة بسداد لمصروفات- اقرار بمحو امية عدد 4 اشخاص لطالبات الشعب الادبية والتربوية).

4-بعد مراجعة الملف في المدرج تستلم الطالبة ايصال موقع من الموظف المختص باستلام الملف وتتوجه به بصحبة طالبات الاتحاد الي وحدة IT بالمبنى الادبى لعمل التشعيب (التنسيق الداخلى) وفقا لرغبة الطالبة وشروط الاقسام.

5- تحرص الطالبة على ملء استمارة الرغبات من اول رغبة وحتى اخر رغبة بنفس الاهمية والدقة فى كل رغبة وذلك لعدم وجود تحويل داخلى بين الاقسام بعد التشعيب.

6- تتابع الطالبة على موقع الكلية نتيجة قبولها بالشعب طبقا لرغبتها وشروط الاقسام.

أعلنت كلية الالسن جامعة عين شمس ،نتيجة النتسيق الداخلي لأقسام الكلية للعام الجامعي 2024/2023

لمعرفة القسم المرشح له الطالب ضرورة الدخول على اللينك التالي: (وكتابة رقم الجلوس والرقم القومي) http://193.227.21.46/a

كما أعلنت كلية الالسن جامعة عين شمس، إنها ستتيح ايضا للمقبولين في نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الالسن جامعة عين شمس، مواعيد التحويلات من قسم إلى آخر للطلاب المستجدين فقط فى حدود الشروط المعلنة.

نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الألسن جامعة عين شمس

- قسم اللغة العربية : بدون حد ادنى

- قسم اللغة الانجليزية : يشترط الدارسين للغة الانجليزية كلغة اولى بحد ادنى 48 درجة

- قسم اللغة الفرنسية : يشترط الدارسين للغة الفرنسية كلغة أولى

- قسم اللغة الايطالية : الدارسين للغة الايطالية او الاسبانية كلغة ثانية بحد ادنى 39 درجة والدارسين للغة الفرنسية كلغة ثانية وبحد ادنى 40 درجة

- قسم اللغة الاسبانية : الدارسين للغة الاسبانية أو الايطالية كلغة ثانية وبحد ادنى 39 والدارسين للغة الفرنسية كلغة كلغة ثانية وبحد ادنى 40 درجة

-قسم اللغة الالمانية : الدارسين للغة الالمانية كلغة ثانية وبحد ادنى 39 درجة بالمفاضلة للمجموع الكلي

- قسم اللغة الروسية : الدارسين للغة الانجليزية كلغة أولى بحد ادنى 47 درجة

- قسم اللغة التشيكية : الدارسين للغة الانجليزية كلغة اولى بحد ادنى 42 درجة بالمفاضلة للمجموع الكلي

- قسم اللغة الصينية : الدارسين للغة الانجليزية كلغة اولى بحد ادنى 49 درجة

- قسم اللغة السواحلية : بدون حد ادنى

- قسم اللغة التركية : الدارسين للغة الانجليزية كلغة اولى بحد ادنى 44 درجة

- قسم اللغة الفارسية : بدون حد ادنى

- قسم اللغة العبرية : الدارسين للغة الانجليزية كلغة اولى بحد ادنى 43 درجة

- قسم اللغة اليابانية : الدارسين للغة الانجليزية كلغة اولى وبحد ادنى 50 درجة بالمفاضلة للمجموع الكلي

- قسم اللغة الكورية : الدارسين للغة الانجليزية كلغة اولى وبحد ادنى 50 درجة بالمفاضلة للمجموع الكلي

- فسم اللغة البرتغالية : الدارسين للغة الثانية الايطالية - الاسبانية - الفرنسية بحد ادنى 40 درجة