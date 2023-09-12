يونيسف: 100 ألف طفل مغربي تأثروا من الزلزال

قالت منظمة “يونيسف” اليوم الثلاثاء، إننا “مستعدون لدعم الاستجابة الإنسانية للوصول إلى الأسر المتضررة في المغرب”.

وأكدت “يونيسف”، أن ١٠٠ ألف طفل مغربي على الأقل تأثروا بالزلزال.

وقالت وسائل إعلام عربية يوم الأحد، إن طائرتين من إسبانيا تقلان فريقا من 90 مسعفا لدعم المغرب في عمليات البحث والإنقاذ وصلتا بالفعل إلى المناطق المنكوبة من الزلزال.

ومن جهتها، قالت الأمم المتحدة، إن هناك فريقا لتقييم الكوارث يتجه إلى المغرب لمعاينة الأضرار التي تعرضت لها البلاد إثر الزلزال المدمر. مؤكدة، أنها تنتظر طلبا من السلطات المغربية لإرسال مساعدات دولية إلي المدن المتضررة من الزلزال.

وشهد المغرب ليلة السبت زلزالا مدمرا بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر، وكان مركز الهزة الأرضية، في قرية "إغيل" بإقليم الحوز، وأسفر عن عدد كبير من الضحايا والجرحى والمفقودين.

وفي هذا الإطار، أعلن ملك المغرب، محمد السادس، مساء السبت، الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح الذين قضوا من جراء الزلزال المدمر، كما أمر بتسريع عمليات الإنقاذ.