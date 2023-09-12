هل ما حدث في ليبيا والمغرب له علاقة بالتغيرات المناخية؟.. خبير يوضح

أكد الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، أن ما حدث في ليبيا له علاقة بالتغيرات المناخية، أما الزلزال الذي حدث في المغرب، فهو وارد أن يحدث وليس له علاقة بالتغيرات المناخية.

وقال سمير طنطاوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن الأحداث المناخية العنيفة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والاحتباس الحراري، لها عواقب خطيرة، وقد تكون السبب في الفيضانات والعواصف التي ضربت ليبيا.

إنقاذ الأرواح

وتابع استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، أن الكوارث الطبيعية لا يمكن السيطرة عليها، ولكن لا بد من إنشاء نظام إنذار مبكر على مستوى العالم، والذي سيكون له دور في توقع الكارثة، وإنقاذ الأرواح.