أمين الشباب بالمؤتمر: الرئيس بث الروح في الأحزاب من خلال الحوار الوطني

قال مينا عماد الجاولي عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب المؤتمر، أمين عام اتحاد الشباب بحزب المؤتمر، إن اتحاد شباب حزب المؤتمر، هو أول اتحاد شباب حزبي يتشكل في صورة اتحاد وليس أمانة شباب تتبع رئيس الحزب ونائب رئيس الحزب لشئون الشباب مباشرة، مشيرًا إلى أنه تشكل بعد اندماج خمسة أحزاب سياسية واتحادات شبابها في عام ٢٠١٣ للتصدي للإعلان الدستوري الذي أصدرته الجماعة المحظورة في فترة حكمهم وفي هذا الوقت وقف حزب المؤتمر واتحاد شبابهم ليتكاتف مع الشعب والجيش لاستعادة وطننا الحبيب.

وقال إنه بعد نجاح ثورة 30 يونيو وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة الوطن ودعمه الكامل للشباب من خلال عمل منتديات شباب العالم، الذي فتح المجال لكافة الشباب السياسيين والغير السياسيين لدمجهم في الحياة السياسية وتأهيلهم وتمكينهم بعد ذلك في عصر ذهبي لتمكين الشباب والسماح لعودة الأحزاب لممارسة السياسة بشكل حقيقي والسماح لانشاء الكيانات السياسية الشبابية لممارسة السياسة، وعلي رأسهم تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، الكيان الذي يجمع كافة التيارات السياسية المختلفة تحت مظلته، مضيفا بأنها تجربة فريدة لم تحدث من قبل وليس لها مثيل في الحياة السياسية، وأيضا وجود البرنامج الرئاسي لإعداد القادة تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، متابعًا: "في ضوء ذلك قام اتحاد شباب حزب المؤتمر بتمكين الجيل الاول للاتحاد عدد ٣ مناصب قيادية داخل الحزب في عام ٢٠١٧ وخروج من تحت مظلته عدد ليس بالقليل في مواقع قيادية في أحزاب اخري كما يوجد مايقرب من ١٠ نواب بالمجلس الحالي كانوا اعضاء في اتحاد شباب حزب المؤتمر".

وأوضح أن الجيل الحالي لاتحاد الشباب، يعمل علي الاهتمام بتأهيل الشباب السياسي وغير السياسي ودمجهم في الحياة الحزبية والسياسية من خلال ورش عمل تخصصية، وأيضا يقوم الاتحاد بدوره المجتمعي في إعداد دورات لتأهيل الشباب لسوق العمل ودورات لتأهيل الشباب للمحليات وللعمل السياسي بشكل عام، معربا عن تشرفه بمشاركة اعضاء الاتحاد في الحوار الوطني لعرض روئية الحزب في مختلف المجالات، حيث يسعى دائما للتكاتف مع كافة الأحزاب للعمل معاً لمصلحة شبابنا.



ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي بث الروح في أجساد الأحزاب السياسية من خلال دعوته للحوار الوطني الذي جمع تحت مظلته كافة التيارات والايديولوجيات الفكرية والسياسية المختلفة لوضع حلول لكافة المشكلات لرفعة مصلحة الوطن والمواطن.