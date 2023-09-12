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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس برلمان شباب مصر: أطلقنا حملة "بشبابها" لتشجيع المشاركة في الانتخابات الرئاسية

ملتقى شباب مصر
ملتقى شباب مصر

قال محمد محمود، رئيس برلمان شباب مصر، إن البرلمان أحد مراكز تمكين الشباب، وهو البذرة الصالحة التي زرعت في وزارة الشباب الرياضة لتأهيل الشباب ليكونوا أعضاء مؤهلين داخل البرلمان المصري، مشيرًا إلى أنه برلمان شباب مصر أحد النماذج المشرفة للشباب المصري على مستوى العالم كله، وليس مصر فقط.

وأضاف "محمود"،، خلال كلمته بملتقى شباب مصر الذي ينظمه حزب مستقبل وطن، أن برلمان شباب مصر، يساعد على تأهيل الشباب ليكونوا قادة سياسيين حقيقيين، وقد أفرز العديد من أعضاء مجلس النواب، منهم النائب محمود حسين، والنائب محمد السباعي.

وأشار رئيس برلمان شباب مصر إلى أنهم أطلقوا خلال الفترة الماضية حملة "بشبابها"، والتي تشجع الشباب المصري على مستوى الجمهورية للمشاركة في انتخابات الرئاسة المقبلة، بحس وطني وتحت شعار "شباب بهوية وطنية" ولا ننتمى إلا للدولة المصرية، واصفا إياها بأنها ستكون كلمة السر في الاستحقاق الدستوري المقبل.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات ملتقى شباب مصر، والذي تنظمه أمانة الشباب المركزية لحزب مستقبل وطن.

يأتي المتلقى الذي تعقد فعالياته تحت عنوان "مشاركة من أجل الوطن"، بمشاركة مجموعة من كن الأحزاب والكتل السياسية، على رأسهم حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المؤتمر، حزب الحرية المصري، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبا، برلمان شباب مصر، وطلاب من أجل مصر.

ويركز ملتقى شباب مصر، على مناقشة قضايا الشباب، واستعراض الجهود التي بذلتها الدولة لتمكينهم سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا على مدار السنين الماضية.

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