عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد سعد يشارك مهى فتوني دويتو غنائي جديد | فيديو

أحمد سعد
أحمد سعد

شارك الفنان أحمد سعد متابعيه بمقطع جديد من أحدث أغانيه، بمشاركة المطربة اللبنانية مهى فتوني ، والذى يعتبر أول دويتو غنائي يجمعهما سويًا.

 

وعلق سعد : الله الله كلام وغناء من القلب مع الصوت العظيم مهى فتوني ، وأشعار الجميل فارس قطرية ، وتوزيع شريك النجاح محمد عاطف الحلو.

 

لمشاهدة الفيديو من هنا

 

طلاق أحمد سعد عن زوجته علياء بسيوني

 

وكان طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني قد أثار الجدل فى الفترة الماضية ، حيث أعلنت مصممة الأزياء علياء البسيوني طلاقها من الفنان أحمد سعد، بعد إنجابهما فتاتين علياء ومريم، وقالت أن قرار الإنفصال نابع من أحمد سعد وليس منها.

 

وأضافت علياء بسيوني عبر خاصية ستوري لحسابها على انستجرام: الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناءً على رغبته.. حابة أشكر أحمد جدًا على أصله الغير طيب ومعدنه السئ وحابه اقوله شكرًا على قرارك اللحظي الغير موفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة، اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي.

وقد طرح الفنان أحمد سعد مؤخرًا أحدث أغنياته وهى «يا ليالي»، والتي شاركته غناءها الفنانة روبي ، والتى حققت نجاح كبيرًا خلال الأيام الماضية.

وأغنية "يا ليالي"، من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، توزيع موسيقي أحمد طارق يحيى، وإسماعيل نصرت، والكليب من إخراج أحمد عبدالواحد.

أحمد سعد أحمد سعد وعلياء بسيوني الفنان أحمد سعد الفنانة روبي طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر| قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وتونس الودية اليوم.. وهذه التشكيلة المتوقعة

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة المولد النبوي الشريف

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

نجم الزمالك يكشف بالفيديو كواليس عودة بن شرقي للفريق

ارتفاع عدد ضحايا العاصفة دانيال في ليبيا إلى 5200 شخص و8250 مفقودا

عمر ربيع ياسين يفجر مفاجأة بشأن عقوبة حسين الشحات..تفاصيل

قرارات نهائية عاجلة من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

موضوعات متعلقة

بدأت فى الإذاعة واعتزلت الفن بإرادتها .. أسرار فى حياة قطة السينما كريمان

إسلام إبراهيم: نفسي أجسد شخصية من ذوي الاحتياجات الخاصة | فيديو

أخبار الفن: محمود حجازي يستعد لخطبته .. و سارة زكريا تتعرض للإيقاف

تغيب ليلى علوي عن تكريمها بمهرجان روتردام للفيلم العربي

على الأضواء الخافتة.. إسلام جمال يحتفل بعيد زواجه الأول

بعد قرار منعها من الغناء فى الأردن.. القصة الكاملة لأزمة سارة زكريا

إسماعيل فرغلي: البطولة المطلقة مجازفة أخاف منها واستفدت فنيا من محمد رمضان | حوار

غير إنسانية ..عمر خيرت يهاجم ظاهرة الذكاء الاصطناعى

ترشيحاتنا

غرامة 100 جنيه.. كيفيه استخراج بطاقة شخصية وتحديث البيانات

تطورات العاصفة دانيال.. عقوبة رادعة لنشر أخبار كاذبة عن الطقس

اليونيسف في ليبيا: أكثر من 5000 وفاة.. و10 آلاف مفقود جراء العاصفة

أحمد موسى: تعرضت لسيل من السباب والشتائم بسبب النقاب

إصابة مستوطنين إسرائيليين في عملية إطلاق نار بـ نابلس

تونس تهزم منتخب مصر 3-1 وديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتربت من ربع مليون جنيه.. سعر صادم لجيب ديميت أوزديمير الأحمر  

مع انتشار العاصفة دانيال.. زيت غير متوقع يعالج الجيوب الأنفية نهائيا

كارثة صحية.. أضرار القهوة للحامل والجنين

له خصائص سحرية.. لماذا أحب الفراعنة الذهب؟

فيديو

القادم أسوأ.. تحذير من تكرار إعصار دانيال وسيناريو خطير يهدد منطقة البحر المتوسط «فيديوجراف»

مصر ترسل مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي |فيديو وصور

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة بورسعيد على يد شاب أمام مسجد الحسين «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ