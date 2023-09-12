أحمد سعد يشارك مهى فتوني دويتو غنائي جديد | فيديو

شارك الفنان أحمد سعد متابعيه بمقطع جديد من أحدث أغانيه، بمشاركة المطربة اللبنانية مهى فتوني ، والذى يعتبر أول دويتو غنائي يجمعهما سويًا.

وعلق سعد : الله الله كلام وغناء من القلب مع الصوت العظيم مهى فتوني ، وأشعار الجميل فارس قطرية ، وتوزيع شريك النجاح محمد عاطف الحلو.

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طلاق أحمد سعد عن زوجته علياء بسيوني

وكان طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني قد أثار الجدل فى الفترة الماضية ، حيث أعلنت مصممة الأزياء علياء البسيوني طلاقها من الفنان أحمد سعد، بعد إنجابهما فتاتين علياء ومريم، وقالت أن قرار الإنفصال نابع من أحمد سعد وليس منها.

وأضافت علياء بسيوني عبر خاصية ستوري لحسابها على انستجرام: الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناءً على رغبته.. حابة أشكر أحمد جدًا على أصله الغير طيب ومعدنه السئ وحابه اقوله شكرًا على قرارك اللحظي الغير موفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة، اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي.

وقد طرح الفنان أحمد سعد مؤخرًا أحدث أغنياته وهى «يا ليالي»، والتي شاركته غناءها الفنانة روبي ، والتى حققت نجاح كبيرًا خلال الأيام الماضية.

وأغنية "يا ليالي"، من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، توزيع موسيقي أحمد طارق يحيى، وإسماعيل نصرت، والكليب من إخراج أحمد عبدالواحد.