أحمد سعد يوجه رسالة عبر إنستجرام: جمهوري من أهم أسباب حبي لنفسي

شارك الفنان أحمد سعد جمهورة عدة صور من احدي حفلاتة عبر حساب بموقع انستجرام.

و علق علي الصورة قائلا : وهيفضل جمهوري من اهم اسباب حبي لنفسي وحبي للحياه ❤️

وأحيا كل من أحمد سعد وروبي حفلا غنائيا داخل إحدى الجامعات الخاصة وسط حضور عدد كبير من جمهورهما هناك.

وقدم الثنائى لأول مرة أغنية ياليالي على المسرح وسط تفاعل كبير من الحضور وحرصت روبي على تقديم وصلة رقص على أنغام أغنيتها الجديدة مع أحمد سعد.

وقدم الثنائى خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيهم القديمة والجديدة.

ياليالي تتصدر تريند السوشيال ميديا

وتصدر الفنان أحمد سعد والفنانة روبي تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بأغنيتهم الجديدة "يا ليالي وتخطت الأغنية يا ليالى حاجز الـ 11مليون مشاهدة.