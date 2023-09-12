الداخلية الليبية: 5300 قتيل وآلاف المفقودين بسبب الإعصار

قالت وزارة الداخلية الليبية اليوم الثلاثاء، إن حصيلة ضحايا الفيضانات والسيول في درنة ارتفعت إلى 5300 قتيل فضلا عن آلاف المفقودين.

وتعيش ليبيا لحظات صعبة بعد إعصار دانيال المدمر الذي أخلف عن خراب كبير في مناطق عديدة خاصة شرق البلاد، إضافة إلى وفاة المئات بينهم مصريين.

وأعلن المجلس الرئاسي الليبي في بيان، أمس الاثنين درنة وشحات والبيضاء في برقة بالشرق مناطق منكوبة، بسبب السيول التي اجتاحتها. وقال في البيان "شعورا منا بالمسؤولية ونظرا للتداعيات الجسيمة للكارثة، نعلن تلك المنطقة منطقة منكوبة ونطلب من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم المساعدة والدعم".

وقد أعلن المجلس الرئاسى الليبى فى بيان صحفى له، أمس الاثنين، درنة وشحات والبيضاء مدن منكوبة نتيجة الفيضانات الكارثية التى تعرضت لها، مشيرا إلى الخسائر الهائلة فى الأرواح والممتلكات، وتضرر للبنية التحتية والمرافق العامة بشكل كبير، مطالبا الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم المساعدة والدعم للمناطق المنكوبة فى جهود الإنقاذ البحرى لانتشال الضحايا والمساعدة فى إنقاذ الناجين وتأمين الإمدادات الضرورية.