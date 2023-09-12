رسمياً.. وزير التعليم يعتمد نتيجة القبول في مدارس المتفوقين

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" ومدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس.

وكان قد تقدم لـ القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" ، عدد (15641) طالب/طالبة بواقع (7422) من البنين، و(8219) من البنات الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مختلف المحافظات.

وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا لإعلان نتيجة القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" ، مؤكدةً أنه تم قبول عدد (1205) من الطلاب البنين، و(1193) من الطالبات، وذلك عقب اجتيازهم بنجاح اختبارات القبول التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والتي عقدت الكترونيا واشتملت على اختبارات في كل من الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية والاستعداد العقلي.

وبعد إعلان نتيجة القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" ومدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس ، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن يتم تنسيق هؤلاء الطلاب وتوزيعهم على مدارس المتفوقين للبنين والبنات وفقاً للرغبات التي سبق لهم تدوينها عند التقدم.

وفيما يتعلق بمدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس ، فقد تقدم للالتحاق بها عدد (5048) طالباً، وأسفرت نتيجة القبول في مدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس عن قبول عدد (96) طالباً ممن اجتازوا بنجاح الامتحانات الأربعة المقررة لهم.