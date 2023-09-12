وزير الدفاع الكوري الجنوبي ينوي الاستقالة من منصبه خوفا من إقالته.. تفاصيل

أبدى وزير الدفاع الكوري الجنوبي، لي جونج سوب، على ما يبدو، استعداده للاستقالة، حسبما أفاد مصدر حكومي كبير اليوم الثلاثاء، وسط دعوات لإقالته من قبل حزب المعارضة الرئيسي.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي قال فيه الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، إنه سيضغط من أجل مساءلة لي بسبب مزاعم بأنه تدخل بشكل غير عادل في تحقيق عسكري في وفاة جندي شاب من مشاة البحرية. حسبما ذكرت وكالة أنباء “يونهاب”.

وقال المصدر: "سمعت أن الوزير لي أعرب عن نيته الاستقالة.. أفهم أنه اتخذ هذا القرار بسبب القلق من احتمال حدوث فراغ أمني وسط المحادثات الأخيرة بشأن عزله".

وقال مصدر آخر، إن لي يبدو "قلقا للغاية" بشأن الفراغ المحتمل ويفكر في تقديم استقالته.

ورفضت وزارة الدفاع التعليق على عرض الاستقالة المحتمل الذي قدمه لي.

وتولى لي منصبه في مايو من العام الماضي كأول وزير للدفاع في إدارة يون سوك يول.