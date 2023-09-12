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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإسعاف الليبية: الوضع مأساوي.. ومصر تشارك في نقل المصابين

ليبيا
ليبيا

أكد الدكتور أسامة علي، المتحدث بأسم هيئة الإسعاف في ليبيا، أن العلاقات بين مصر وليبيا علاقات أخوة، مشيرا إلى أن عزاء مصر لنا هو عزاء لليبيين بشكل كامل، موجها الشكر للقيادة المصرية على وقوفها بجوار ليبيا في أزمتها.

 

وقال أسامة علي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن عدد الضحايا داخل مدينة درنة الليبية يقترب من 3 آلاف متوفي و7 آلاف جريح، وأكثر من 5 آلاف مفقود.

 

وتابع المتحدث بأسم هيئة الإسعاف في ليبيا، أن الوضع مأساوي بشكل كامل داخل ليبيا، مؤكدا أن هناك جزء من مدينة درنة اختفى بالكامل من على سطح الأرض.

 

مصر شاركت في نقل المصابين 

وأشار إلى أن الإصابات ما بين خفيفة إلى متوسطة وخطيرة ويتم تقديم الخدمات العلاجية لهم، مؤكدا أن مصر شاركت في نقل المصابين.

هيئة الإسعاف ليبيا مدينة درنة الليبية الأرض الإصابات

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