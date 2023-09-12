الإسعاف الليبية: الوضع مأساوي.. ومصر تشارك في نقل المصابين

أكد الدكتور أسامة علي، المتحدث بأسم هيئة الإسعاف في ليبيا، أن العلاقات بين مصر وليبيا علاقات أخوة، مشيرا إلى أن عزاء مصر لنا هو عزاء لليبيين بشكل كامل، موجها الشكر للقيادة المصرية على وقوفها بجوار ليبيا في أزمتها.

وقال أسامة علي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن عدد الضحايا داخل مدينة درنة الليبية يقترب من 3 آلاف متوفي و7 آلاف جريح، وأكثر من 5 آلاف مفقود.

وتابع المتحدث بأسم هيئة الإسعاف في ليبيا، أن الوضع مأساوي بشكل كامل داخل ليبيا، مؤكدا أن هناك جزء من مدينة درنة اختفى بالكامل من على سطح الأرض.

مصر شاركت في نقل المصابين

وأشار إلى أن الإصابات ما بين خفيفة إلى متوسطة وخطيرة ويتم تقديم الخدمات العلاجية لهم، مؤكدا أن مصر شاركت في نقل المصابين.