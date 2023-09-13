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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى الفقي عن العاصفة دانيال: مصر تهرع دائما لنجدة الأشقاء

مصطفى الفقي
مصطفى الفقي

علق الكاتب والمفكر السياسي مصطفى الفقي، على تداعيات العاصفة دانيال وما خلفته من دمار واسع في ليبيا.

 

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وتحدث مصطفى الفقي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، عن الدور المصري في دعم ومساندة الأشقاء في ليبيا والمغرب لمواجهة تداعيات الزلزال والإعصار.

 

وقال مصطفى الفقي:" مصر تاريخيا هي دولة الدور وموقع مصر الجغرافي في شمال شرق أفريقيا يلزمها بأن يكون لها دور في كل حدث ".

 

 وأضاف مصطفى الفقي:" الدور يعني الاشتباك سياسيا مع كل المواقف"، مضيفا:" مصر تهرع دائما لنجدة الأشقاء "..

 

وتابع مصطفى الفقي:" المصريين لا يتركون أي أزمة تمر بها أي دولة عربية إلا ويهرعون لتقديم يد العون ".

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