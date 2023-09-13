مصطفى الفقي عن العاصفة دانيال: مصر تهرع دائما لنجدة الأشقاء

علق الكاتب والمفكر السياسي مصطفى الفقي، على تداعيات العاصفة دانيال وما خلفته من دمار واسع في ليبيا.

وتحدث مصطفى الفقي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، عن الدور المصري في دعم ومساندة الأشقاء في ليبيا والمغرب لمواجهة تداعيات الزلزال والإعصار.

وقال مصطفى الفقي:" مصر تاريخيا هي دولة الدور وموقع مصر الجغرافي في شمال شرق أفريقيا يلزمها بأن يكون لها دور في كل حدث ".

وأضاف مصطفى الفقي:" الدور يعني الاشتباك سياسيا مع كل المواقف"، مضيفا:" مصر تهرع دائما لنجدة الأشقاء "..

وتابع مصطفى الفقي:" المصريين لا يتركون أي أزمة تمر بها أي دولة عربية إلا ويهرعون لتقديم يد العون ".