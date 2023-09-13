تحديد مكان وموعد لقاء بوتين بزعيم كوريا الشمالية

أفادت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون سيجتمعان بعد ظهر اليوم في مركز فوستوشني للفضاء.

يأتي ذلك بعد ما أعلنت وسائل إعلام روسية أن بوتين وكيم سيلتقيان في الشرق الأقصى الروسي، لكن المكان الذي سيعقد فيه اللقاء لم يحدد، وفضل الجانبان عدم الكشف عنه.

ووصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، الثلاثاء إلى روسيا على متن قطاره الخاص.

وقال الزعيم كيم، إن زيارته إلى روسيا تعبر عن الأهمية القصوى التي توليها بيونج يانج للعلاقات مع موسكو.

من جانبه، ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن زيارة الزعيم الكوري الشمالي ستشمل مباحثات بين وفدي البلدين، وقد يعقد لقاء شخصي بين بوتين وكيم، ومأدبة الغداء على شرف الضيف الكوري.

وأكد بيسكوف أنه لن يكون هناك أي مؤتمر صحفي في ختام اللقاء.

ومن المتوقع أن تدور المباحثات حول العلاقات الثنائية بين روسيا وكوريا الشمالية، والقضايا الدولية. وقد يناقش الجانبان "التعاون في المجالات الحساسة"، حسب قول بيسكوف.