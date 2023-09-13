الناتو لا يدرس إمكانية توسعه بانضمام أرمينيا.. تفاصيل

كشف ممثل عن "الناتو" أن الحلف لا يفكر في إمكانية توسعه بانضمام أرمينيا، مؤكدًا أن يريفان نفسها لم تقدم طلبا بالانضمام إلى الحلف.

وحسب “روسيا اليوم”، قال الممثل لصحيفة "إزفستيا" الروسية تعليقا على بيان رئيس لجنة التنمية الأوروبية في حلف "الناتو"، جونتر فيلينجر: "فيلينجر ليس له أي علاقة رسمية بحلف الناتو.. إنه ليس موظفا في الحلف، وجهة نظره وآراؤه تخصه فقط، ولا تعكس وجهة نظر الحلف".

وأوضح أن لجنة التنمية الأوروبية التابعة في حلف "الناتو" ليست هيئة أو لجنة تابعة للحلف، على الرغم من اسمها.

وشدد على أن شركاء الحلف يجب أن يحددوا بأنفسهم مستوى علاقاتهم مع يريفان، مؤكدًا أن أرمينيا "لم تقدم طلبا رسميا للانضمام إلى الحلف".