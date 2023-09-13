بدء تسليم وحدات بديلة للمتضررين من السيول في حي الروضة برأس غارب

بتوجيهات من اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، انطلقت اليوم، الأربعاء، عملية تسليم وحدات بديلة (بلوك) للملاك المتضررين من السيول في منطقة حي الروضة بالمدينة.

تمت هذه الخطوة بعد إجراء المعاينات اللازمة والتحقق من إزالة المساكن المتضررة ورفع الأنقاض، بالإضافة إلى استلام الوحدات البديلة المستخدمة مؤقتًا كمساكن.

وأوضح رئيس المدينة أنه تم اليوم تسليم وحدتين بلوك للملاك المتضررين، كما تم استلام وحدتين سكنيتين (شقة) من قبل المتضررين.

وتم تنسيق جميع الأعمال المتعلقة بتوصيل خدمات المياه والكهرباء والغاز مع الجهات المختصة، حيث تم رفع العدادات من المنازل القديمة وتأمين المنطقة بشكل كامل.

هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة المحلية لمساعدة وتوفير السكن للمواطنين الذين تضرروا جراء السيول، وتهدف إلى توفير بيئة سكنية آمنة ومريحة لهم.