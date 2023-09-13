زعيم كوريا الشمالية: ندعم كل قرارات بوتين وسنبقى معا في الحرب ضد الإمبريالية

قال الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون اليوم الأربعاء، إنه يسعي لتعزيز العلاقات مع روسيا.

وأضاف كيم جونج أون خلال مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، “سنبقى معا في الحرب ضد الإمبريالية”، مؤكدا، أنه يدعم كل قرارات الرئيس الروسي.

وتابع أيضا، العلاقات مع روسيا أولوية بالنسبة لبلادنا.

وقد التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم الأربعاء، في قاعدة مطار فوستوتشني الفضائية، الواقعة في مقاطعة آمور الروسية.

ومن جانبه، شكر كيم جونج أون بوتين على دعوته لزيارةروسيا "على الرغم من جدول أعماله المزدحم".