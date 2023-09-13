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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالى أويش الحجر بالدقهلية يشيعون جثمان ضحية إعصار دانيال بليبيا..صور

جنازة الفقيد
جنازة الفقيد

شيع  أهالي قرية أويش الحجر التابعة لمركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية، منذ قليل  جثمان ،  شهيد الغربة خالد محمد شرارة  ٣٣ عاما ، والذى لقى مصرعه خلال عمله بمنطقة درنة الليبية،بعد وقوع العاصفة دانيال التي  تسببت فى وفاة آلاف الأشخاص .
حيث أديت صلاة  الجنازة عليه أمام المقابر بالقرية وسط مشهد جنائزى مهيب اختلطت فيه الدموع بالصراخ والأحزان ليدفن فى مقابر الأسرة بالقرية.
وتداولت عددا من  صفحات  الفيسبوك، وفاة خالد  ويعمل "شيف" بمحل حلويات  بمدينة درنة.

وأكد عدد من أهالى اويش الحجر التابعة لمركز المنصورة أن هناك أربعة أشخاص أيضا مفقودين حتى الآن ولم يعثر عليهم وهناك أنباء  عن وفاتهم أيضا بسبب العاصفة. 

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العاصفة دانيال بمحافظة الدقهلية بالدقهلية قرية اويش الحجر مركز المنصورة محافظة الدقهلية

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رئيس حزب المصريين الأحرار لـ صدى البلد: نرشح السيسى في انتخابات الرئاسة لمواصلة التنمية .. ودمج الوزارات وتغير سياسية الحكومة أبرز مطالبنا وهناك حملة لتفتيت مصر ولن نسمح بالتطاول

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