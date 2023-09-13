لبنان.. اتفاق على الالتزام بتثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة

أكد وفدان من قيادة حركتي فتح وحماس اجتمعا في سفارة فلسطين لدى لبنان لمناقشة الأوضاع في مخيم عين الحلوة، على قرار هيئة العمل الفلسطيني المشترك، الداعي إلى الالتزام الكامل بتثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين، وبالتفاهم الذي جرى برعاية رئيس حكومة تصريب الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي.

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، فقد جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع في المخيمات الفلسطينية في لبنان كافّة، ومخيم عين الحلوة بشكل خاص، وتداعيات اغتيال قائد الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا ومخيماتها اللواء أبو اشرف العرموشي ورفاقه "على الأوضاع في العلاقات الأخوية اللبنانية الفلسطينية.

وعبر الجانبان في بيان عن تقديرهما العالي للتعاون بكل صوره بين الجانبين الفلسطيني واللبناني الرسمي بكافة مكوناته السياسية والعسكرية والأمنية والقوى والأحزاب والفعاليات اللبنانية.

وبحسب البيان، تم الاتفاق على "وقف كافة الحملات الإعلامية بكافة صورها واشكالها، ودعوة وسائل الاعلام لتحرّي الدقة في نقل الخبر بموضوعية ومهنية".

ولفت الجانبان إلى أنه تم "التأكيد على قرار هيئة العمل الفلسطيني المشترك بتسليم المطلوبين المتهمين باغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه وعبد الرحمن فرهود للقضاء اللبناني لاتخاذ ما يجب بشأنهم والتأكيد على قرار هيئة العمل الفلسطيني المشترك بتكليف القوة الأمنية المشتركة القيام بالواجب الموكل إليها".

وتم الاتفاق على "العمل لتسهيل عودة المهجرين إلى منازلهم، وإخلاء المدارس بأسرع وقت من أجل إعادة اعمار ما لحق بها من أضرار بالسرعة القصوى، والاستمرار بالتنسيق مع الدولة اللبنانية ومؤسساتها كافة.