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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواجهة الجزائر الليلة| الاتحاد المصري للطائرة: برنامج إعداد المنتخبات الوطنية يتم بدقة

صدى البلد

أكد عمرو مخلوف، أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن منتخب مصر قدم أداء ونتائج مشرفة في البطولة الأفريقية التى تحتضنها مصر في الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري.

وقال عمرو مخلوف، في تصريحاته الإعلامية، إن “الفراعنة حققوا الهدف الأول من المشاركة في البطولة وهو الصعود لبطولة كأس العالم، ونأمل أن يحقق منتخبنا الوطني الفوز الليلة أمام منتخب الجزائر في نهائي البطولة للتتويج باللقب الغائب وإسعاد الجماهير المصرية”.

وكشف مخلوف أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر وضع برنامج إعداد لجميع المنتخبات الوطنية ناشئين وشباب وكبار يتم تطبيقه بدقة تحت إشراف مجلس الإدارة.

وأضاف مخلوف: “نجح المجلس في التعاقد مع مدربين كبار أصحاب تاريخ مشرف لجميع المنتخبات من أجل عودة كرة الطائرة المصرية للمنافسة العالمية”.

واعترف أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة الطائرة أن “موقعة الليلة ليست سهلة وصعب التكهن بمن سيفوز باللقب، ونأمل أن يكون التوفيق حليف منتخبنا الوطني ونتوج باللقب الافريقي”.

وأعرب مخلوف عن سعادته الكبيرة بنجاح مصر في التنظيم بشهادة كل الوفود التى شاركت بالبطولة.

ومن المقرر أن تستضيف  الصالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي مباراة مصر والجزائر في النهائي  الأفريقية المقامة حالياً بالقاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتقام المباراة النهائية  في السابعة من مساء اليوم، الأربعاء، ويسبقها لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بين الكاميرون وليبيا في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وتأهل المنتخب الوطني إلى النهائي بعد الفوز على الكاميرون بنتيجة 3/1 في نصف النهائي، بينما تأهل الجزائر على حساب ليبيا بنتيجة 3/2 في نصف النهائي الآخر.

وتضم قائمة الفراعنة في البطولة كلًا من: أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد وحسام يوسف.

ويترأس البعثة في البطولة تامر بيبرس، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويقود المنتخب فنيًا الإيطالي فلافيو جيونيلي، وحسن الحصرى المدرب العام، ومحمد بخيت، المدرب المساعد، ومحمد معوض، مدير المنتخب، وأحمد سعيد، محلل تقني، و روجيريو أفيلار جيديس، مخطط أحمال، وسامح ظلام، علاج طبيعي، وعلى زكي، المدير الإداري.

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