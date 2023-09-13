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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد شركة مياه الشرب لبحث موقف المشروعات المنفذة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمهندس حسام أحمد رئيس قطاع الوادي الجديد وممثلي الشركة.

حيثُ أكّد المحافظ على بدء إجراءات العمل لتشغيل المرفق بمركز الداخلة لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عقب انتهاء إجراءات الاستلام، ووجّه بتوفير مقرات إدارية بمركزي الخارجة والداخلة؛ لتيسير تقديم الخدمة للعملاء والمواطنين، بما يضمن استقرار الأعمال وكفاءة منظومة العمل.

محافظ الوادي الجديد يتابع التشطيبات النهائية بمقر "معهد اللغات" ومركز السيطرة الموحد


كما تم الاتفاق على بدء الخطوات التنفيذية لتأهيل ورفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة أبوطرطور، في إطار خطة المحافظة لتحويل المنطقة لوحدة محلية قروية ومجتمع عمراني متكامل الخدمات.

اجراءات الخطوات التنفيذية الخارجة اللواء دكتور محمد الزملوط رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى شركة مياه الشرب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

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