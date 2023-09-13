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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق مبادرة تطهير خزانات المدارس والمعاهد الأزهرية بالبحر الأحمر

صوره موضوعية
صوره موضوعية

بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، أعلنت شركة مياه البحر الأحمر عن انطلاق مبادرة تطهير وتعقيم خزانات مياه المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة.

 

 تأتي هذه المبادرة في إطار سعي الشركة لضمان جودة مياه الشرب التي يتناولها الطلاب والطالبات في المؤسسات التعليمية.

قام فريق قطاع المعامل ومراقبة الجودة ببدء أعمال تطهير وتعقيم الخزانات، حيث يتم أيضًا إجراء جميع التحاليل اللازمة لضمان تطابق المياه مع المواصفات الصحية المطلوبة بعد الانتهاء من أعمال التطهير.

 يعمل الفريق بإشراف كامل على مياه الشرب من محطات الإنتاج حتى وصولها للمدارس والمعاهد، ويتم توجيه فرق متخصصة لأداء هذه الأعمال.

وفي سياق متصل، تقوم شركة مياه البحر الأحمر بالاشراف على المياه المنتجة من خلال فروعها الفرعية والمعامل المتنقلة، حيث يتم أخذ عينات من المياه وإجراء التحاليل الكيميائية والبكتيريولوجية والبيولوجية لضمان نوعية المياه وسلامتها.

تأتي هذه الجهود في إطار التزام الشركة بتوفير مياه صحية وآمنة لجميع المواطنين والمؤسسات التعليمية في المحافظة، وتؤكد على دورها الحيوي في الحفاظ على الصحة العامة ورفع مستوى النظافة في البيئة المدرسية.

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