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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد.. ربط مناهج كليات الهندسة بسوق العمل البترولي

وزير البترول خلال
وزير البترول خلال الاجتماع

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور حسام عبدالفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة و الدكتور السيد الطيب مدير مركز البحوث و الدراسات التعدينية بكلية الهندسة ، فى إطار العمل والتعاون المستمر بين الوزارة والكلية على التطوير والتحديث المستمر للمناهج العلمية وربطها بالجانب العملى بما يخدم أهداف الدولة فى تلبية الاحتياجات ودعم مشروعات التنمية.

 
وأكد الملا على أهمية التعاون المستمر مع الكلية والمركز وتدعيم إمكانياتهما بما يتناسب مع الدور المنوط بهما لتخريج مهندسين أكفاء يبنون على ما يتم إنجازه. 

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وأشارإلى أن الاستمرار فى تدريب وصقل مهارات العنصر البشرى أولولوية كبيرة للدولة المصرية وخاصة إذا ما توافر لدى الطلاب والخريجين الارتباط بين المناهج العلمية وما تشهده الصناعة البترولية من تطور وكذلك قطاع التعدين الذى يحقق انطلاقة حالية تحتاج لكوادر متخصصة تسهم بقوة فى تنفيذ الاستراتيجيات التعدينية التى نجحت فى استقطاب كيانات متخصصة عالمية لديها الملاءة والخبرة والتكنولوجيا التى نحتاجها لزيادة مساهمة القطاع التعدينى فى الاقتصاد القومى وتدريب طلابنا ومهندسينا عليها وتبنى الجديد والمتطور من مناهج الشركات العالمية فى الاستفادة من الثروات التعدينية، وأكد على أهمية مراعاة المناهج العلمية بالكلية التوجه العالمى الحالى للتحول الطاقى والتحول للأخضر والاهتمام بمشروعات خفض الانبعاثات والتوافق البيئى وترشيد الاستهلاك وتقليل النفقات وما يوفره للطلاب من فرص كبيرة للتعلم والتدريب والتشغيل.


وأكد عبدالفتاح على انفتاح كلية الهندسة على كل ما يسهم فى تطوير ورفع كفاءة الخريجين ويجعلهم مؤهلين لسوق العمل وأن يمثلوا إضافة حقيقية له ومن ثم فإن الكلية حريصة على فتح قنوات الاتصال مع كافة القطاعات للاستفادة من إمكانياتها وتوفير التدريب اللازم لطلابها لاكسابهم الخبرة العملية ، كما أنها حريصة على تطوير مناهجها باستمرار لمواكبة مستجدات وتطور الصناعات والتكنولوجيا المستمر.


واتفق الجانبان على تشكيل لجنة عليا تضم عددا من قيادات قطاع البترول والتعدين إلى جانب أساتذة من الكلية والمركز للعمل باستمرار على تطوير وتحديث التعاون بين الجانبين بما يخدم الأهداف المشتركة من رفع كفاءة وجودة المناهج العلمية والخريجين ودعم تحقيق الأهداف التى تعمل صناعة البترول والتعدين فى مصر على تحقيقها.


حضر اللقاء المهندس علاء خشب نائب الوزير لشئون الثروة المعدنية وأحمد راندى وكيل الوزارة للاتصالات والمهندس مصطفى عامر رئيس شركة تنمية للبترول.

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