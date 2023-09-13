«مدرسة الصناعات الجلدية» تعلن استعدادها لاستقبال دفعة جديدة من الطلاب

أعلن مركز صناعات الجلود المتطورة المسئول عن إدارة مدينة الجلود بالعاشر من رمضان، عن بدء استقبال دفعة جديدة من الطلاب في مدرسة مجمع الجلود الثانوية الفنية التابعة لها في الموسم الدراسي الجديد.

وكشف المهندس فرج السنان ، رئيس مدينة الجلود بالعاشر من رمضان، في بيان صحفي اليوم، ان مدرسة مجمع صناعات الجلود المتطورة تهدف الي تطوير مهارات الطلاب وتعزيز معرفتهم في مجال صناعة المنتجات الجلدية، من خلال مناهج علمية ذات جودة عالية لتلبية احتياجات صناعة الجلود المتنامية.

وأشار الي أن البرامج التعليمية المقدمة في المدرسة مجموعة متنوعة من المواضيع والمهارات، بما في ذلك تصميم وتنفيذ المنتجات الجلدية، وتقنيات الخياطة والتطريز، وإدارة الأعمال والتسويق في صناعة الجلد.

وأكد السنان أن المدرسة تتمتع بوجود إدارة قوية وفريق تدريس متخصص وذو خبرة واسعة في مجال صناعة المنتجات الجلدية، حيث يقدمون تعليمًا نظريًا وعمليًا للطلاب، بجانب توفير بيئة تعليمية حديثة ومجهزة بأحدث التقنيات والمعدات.

وقال المهندس محمد زلط نائب رئيس مدينة الجلود إن المدرسة تؤهل الخريجين لاقتناص فرص التوظيف في المصانع التابعة للمدينة في مجالات صناعة الأحذية، والمنتجات الجلدية، بالإضافة إلى فرص العمل في مجالات الابتكار والتصميم وإدارة العلامات التجارية بمجالات المنتجات الجلدية.

واكد حرص مركز صناعات الجلود المتطورة علي تأهيل الطلاب من خلال المدرسة ، بما يساهم في دعم خطة الحكومة لتلبية احتياجات سوق المنتجات الجلدية من الفنيين والمتخصصين والمؤهلين.

وأشار زلط الي ان المدرسة تتطلع إلى استقبال الدفعة الجديدة ومساهمتها في تطوير هذا القطاع الحيوي، وتقدم المدرسة للطلاب عدة مزايا أبرزها منح الخريجين دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج ويحدد به المهنة، وكذلك منح الخريج شهادة خبرة معتمدة من مركز صناعات الجلود المتطورة، فضلا عن توفير وسائل مواصلات مناسبة لانتقالات الطلاب من وإلى مصنع التدريب يومياً

وأضاف أن الطالب يحصل ايضا على راتب يصل لـ 500 جنيه شهريًا فى السنة الأولي و600 جنيه في الثانية، و700 جنيه في الثالثة، كما يتم توفير زي موحد للطلاب "يونيفورم"، وتوفير وسائل موصلات لنقل الطلاب للمدرسة، وتوفير وجبات للطلاب بكافة المراحل.

وأكد زلط أن المدرسة تتضمن أيضا وحدة إنتاجية تضم أحدث الماكينات لتقديم تدريب عملي مميز لطلاب المدرسة لتخريج دفعات تلبي احتياجات سوق العمل.

من جهته قال الدكتور مؤمن أحمد مدير مدرسة مجمع الجلود المتطورة ان المدرسة تلتزم بتقديم تجربة تعليمية استثنائية للطلاب وتمهيد الطريق لتحقيق النجاحات في صناعة الجلود ومنتجاتها، مشيرا إلى أن المدرسة تعد الأكبر في مدارس التعليم المزودج على مستوى الجمهورية وتصل مدة الدراسة بها إلى 3 سنوات.

وأوضح أن الراغبين في الالتحاق بمدرسة الصناعات الجلدية، يمكنهم اتباع عددا من الاجراءات منها زيارة الصفحة الرسمية للمدرسة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

واشار الي أن المدرسة تستهدف استقطاب عدد كبير من الطلاب في كل موسم دراسي، موضحا ان الطاقة الاستيعابية للمدرسة تصل الي نحو 180 طالبًا.