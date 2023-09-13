عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رفعت شكيب: دعم ليبيا والمغرب موقف إنساني يؤكد عظمة مصر في مساندة أشقائها

صدى البلد

أكد النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للقوات المسلحة والأجهزة المعنية بالدولة، بتقديم كافة سبل الدعم والمساندة للأشقاء بليبيا والمغرب، بعد تعرضهما لكوارث طبيعية، موقف إنساني يؤكد عظمة الدولة المصرية التي تقف دائما وأبدا بجوار الأشقاء في الأزمات والمحن.


وقال "شكيب" في تصريحات صحفية له اليوم: "إن هذا ليس جديدا على مصر، فالتاريخ يشهد على مواقفها التي لا تنسى تجاه الدول العربية، وما تقدمه لهم من يد العون والمساندة، خاصة أنها الشقيقة الكبرى التي لا تتأخر يوما عن دعم أشقائها".

وأضاف أن مصر وليبيا والمغرب يربطهم علاقات تاريخية وأخوية، لذلك تحركت مصر سريعا لدعم الأشقاء والوقوف بجانبهم بكل ما تمتلك، مضيفا: “مصر لا تتأخر أبدا عن تقديم الدعم والمساندة للأشقاء”، متقدما بخالص العزاء والمواساة للأشقاء في ليبيا والمغرب، داعين الله عز وجل أن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل"، كما تقدم بخالص العزاء إلى أسر الضحايا المصريين المتوفين فى ليبيا.

الأجهزة المعنية الرئيس عبدالفتاح السيسي النائب رفعت شكيب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

بأمر الرئيس.. إقامة معسكرات إيواء بالمنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من الأشقاء الليبيين

السوبر الإفريقي.. صدمة عنيفة لبعثة الأهلي عقب الوصول للطائف لمواجهة اتحاد العاصمة

الأمطار تضرب القاهرة خلال ساعات استعدوا| الأرصاد تفجر مفاجأة بعد العاصفة دانيال

مفاجأة .. المستحقات المالية واتفاق لبيب وراء أزمة غياب زيزو عن الزمالك

ترشيحاتنا

المبعوث الأممي إلى السودان يستقيل من منصبه| شاهد

المولد النبوي 2023.. موعده وكيف يكون الاحتفال خاليا من البدعة؟

انتفاضة لـ "أجانب الزمالك"| شكاوى في "الجبلاية" بسبب المستحقات.. وتهديد بالتصعيد إلى "فيفا"

فشل الهجوم المضاد.. تعليق أمريكي على اعتراف غير متوقع من زيلينسكي

وظائف بـ مترو الأنفاق بمميزات عديدة.. تعرف على التفاصيل

بتخفيضات 15%..مشاركة القابضة للصناعات الغذائية بمعارض أهلا مدارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حاملة مروحيات ومستشفى متنقل.. السيسي يرسل الميسترال لليبيا لمواجهة كارثة إعصار دانيال

القضاء على بؤرة إرهابية في أحد تدريبات النجم الساطع 2023

أكثر من مجرد قمة بين زعيمين.. خبير يكشف سرًا خطيرًا عن الزيارة

بالفيديو.. قيادة قارب على رمال شاطئ في إسبانيا والسر: تجار مخدرات

فيديو

حاملة مروحيات ومستشفى متنقل.. السيسي يرسل الميسترال لليبيا لمواجهة كارثة إعصار دانيال

القضاء على بؤرة إرهابية في أحد تدريبات النجم الساطع 2023

إلهام شاهين تقع فى حب أحمد فهمى.. شاهد برومو مسلسل ألفريدو

عاجل .. تحذير من زلزال عنيف وتسونامي خلال أيام بهذه المنطقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ