رفعت شكيب: دعم ليبيا والمغرب موقف إنساني يؤكد عظمة مصر في مساندة أشقائها

أكد النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للقوات المسلحة والأجهزة المعنية بالدولة، بتقديم كافة سبل الدعم والمساندة للأشقاء بليبيا والمغرب، بعد تعرضهما لكوارث طبيعية، موقف إنساني يؤكد عظمة الدولة المصرية التي تقف دائما وأبدا بجوار الأشقاء في الأزمات والمحن.



وقال "شكيب" في تصريحات صحفية له اليوم: "إن هذا ليس جديدا على مصر، فالتاريخ يشهد على مواقفها التي لا تنسى تجاه الدول العربية، وما تقدمه لهم من يد العون والمساندة، خاصة أنها الشقيقة الكبرى التي لا تتأخر يوما عن دعم أشقائها".

وأضاف أن مصر وليبيا والمغرب يربطهم علاقات تاريخية وأخوية، لذلك تحركت مصر سريعا لدعم الأشقاء والوقوف بجانبهم بكل ما تمتلك، مضيفا: “مصر لا تتأخر أبدا عن تقديم الدعم والمساندة للأشقاء”، متقدما بخالص العزاء والمواساة للأشقاء في ليبيا والمغرب، داعين الله عز وجل أن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل"، كما تقدم بخالص العزاء إلى أسر الضحايا المصريين المتوفين فى ليبيا.