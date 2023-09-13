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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لا تشترِ هذا الآيفون .. خطر على حياتك

iPhone 12
iPhone 12

في قرار صادم اقبلت عليه فرنسا، قررت حظر بيع هواتف iphone 12 تماماً على اراضيها، بسبب تجاوز هواتف هذه السلسلة للحد الأقصي للموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة منها، والتى يمتصها تماماً جسم الإنسان وتعرض حياته للخطر.

وبحسب موقع “تك رادار” التقني، كشفت وكالة فرانس برس أن الحكومة الفرنسبة طلبت من شركة آبل معالجة هذه المشكلة سريعاً، وإلا سيتم سحب جميع النسخة المباعة من الأسواق.

مهلة أسبوعين

صرح وزير الشؤون الرقمية الفرنسي جان نويل بارو أن لديه ثقة كبيرة فى تعاون علامة آبل وشعورها بالمسؤولية تجاه الأزمة، وفى حالة عدم الإستجابة سيكونالقرار بسحب أجهزة آيفون 12 المتداولة، وأمامها مهلة لمدة  يوماً.

ومن الممكن ان يمتد القرار لباقي دول أوروبا، مثلما أجبرت آبل على تقديم شاحن محد من نوع type-c  فى أحدث هواتفها آيفون 15.

عملياً، يتجاوز "آيفون 12" بمقدار 1.74 واط لكل كيلوغرام قيمة الحد التنظيمي لحجم الطاقة، التي يمكن أن يمتصها جسم الإنسان عند حمل الهاتف في اليد.

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، لاتوجد مؤشرات على امكانية تعريض جسد الإنسان للخطر عند تعرضه لموجات كهرومغناطيسية منخفضة.

فرنسا iPhone iPhone 12 جان نويل بارو آيفون 12 آيفون آيفون 15

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