قرار مفاجئ من رئيس الجابون المعزول بعد بقائه في البلاد

ذكرت وكالة "بلومبرج” للأنباء، أن رئيس الجابون المعزول، علي بونجو، قرر البقاء في البلاد، مشيرة إلي أنه عرض خدماته على الحكومة الانتقالية.

وحسب “بلومبرج”، قال رئيس وزراء الجابون المعين من المجلس العسكري ريموند ندونج سيمو: "قرر علي بونجو، البقاء في العاصمة ليبرفيل حيث تتواجد زوجته وابنه".

وأضاف أن علي بونجو عرض خدماته على السلطات الجديدة، لكنها لم تنظر بعد في اقتراحه، حيث أن الرئيس المعزول لم يقدم بعد تفاصيل محددة.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في الجابون تعيين نائب لرئيس الجمهورية الانتقالي، الجنرال بريس أوليج نجويما الذي نصب في الخامس من سبتمبر الجاري بعد عزل الرئيس علي بونجو أونديما.

وقالت وسائل إعلام في الجابون، إن جوزيف أوفوندو بيرا عين نائبا لرئيس الجمهورية الانتقالي في الجابون.

وأكد رئيس وزراء الجابون ريموند ندونج سيما، أمس الأول الأحد، إن 24 شهرا كفترة انتقالية للانتخابات في البلاد، تعد مدة معقولة.