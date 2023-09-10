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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء الجابون: 24 شهرا كفترة انتقالية للانتخابات هي مدة معقولة

الجابون
الجابون

قال رئيس وزراء الجابون، ريموند ندونج سيما، اليوم الأحد، إن 24 شهرا كفترة انتقالية للانتخابات في البلاد، تعد مدة معقولة.

وأضاف ريموند ندونج سيما، لوكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، “24 شهرا كفترة انتقالية للانتخابات هي مدة معقولة”.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الانتقالي في الجابون، الجنرال بريس أوليجي نجويما، تعيين المعارض ريمون ندونج سيما، رئيسا للوزراء.

 و"ندونج" خبير اقتصادي ومعارض للرئيس المعزول علي بونجو، الذي أطاح به الجيش قبل أسبوع، بحسب مرسوم تلاه التلفزيون الرسمي في الجابون.

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وكان ريمون ندونج سيما (68 عاما) رئيسا لوزراء علي بونجو من عام 2012 إلى عام 2014، لكنه ابتعد عن السلطة، التي اتهمها بانتظام بسوء الحكم، حتى ترشح ضد رئيس الدولة في الانتخابات الرئاسية لعامي 2016 و2023.

الجابون رئيس وزراء الجابون ريموند ندونج سيما

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