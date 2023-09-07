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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

بعد إصابته بجلطة.. رئيس الجابون الانتقالي يكشف تفاصيل جديدة عن الرئيس المخلوع

أرشيفية
أرشيفية

أعلن الرئيس الانتقالي في الجابون الجنرال بريس أوليجي نجيما الأربعاء في بيان بثّه التلفزيون الحكومي أنّ الرئيس المخلوع علي بونجو أونديمبا "حرّ في التنقّل" و"يمكنه السفر إلى الخارج إذا رغب في ذلك".

وبونجو موضوع رهن الإقامة الجبرية منذ أطاحه الجيش في انقلاب أبيض في 30 أغسطس بعد حكم استمرّ 14 عاماً، وذلك بعيد إعلان معسكره فوزه بولاية رئاسية جديدة في انتخابات قال المتمردون إنّها مزوّرة.

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وتلا الكولونيل أولريش مانفومبي مانفومبي عبر التلفزيون الحكومي بياناً "موقّعًا" من الجنرال أوليجي الذي قاد التمرد وأدّى اليمين الإثنين رئيساً انتقاليًا للبلاد.

وجاء في البيان "نظرًا إلى وضعه الصحّي، يتمتّع رئيس الجمهورية السابق علي بونجو أونديمبا بحريّة التنقّل. ويمكنه، إذا رغب في ذلك، السفر إلى الخارج لإجراء فحوصه الطبية".

وأصيب بونجو بسكتة دماغية في أكتوبر 2018 أدّت إلى إصابته بإعاقة جسدية.

الجابون الجابون بريس أوليجي نجيما نجيما أوليجي نجيما بريس أوليجي نجيما

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