حرية علي بونجو | إعلان رسمي من الرئيس الانتقالي لـ الجابون

قال رئيس الجابون الانتقالي الجنرال بريس نجويما، اليوم الأربعاء، إن الرئيس المعزول علي بونجو لديه حرية السفر إلى الخارج.

وتعهد زعيم المجلس العسكري في الجابون ، الاثنين الماضي، بإعادة السلطة إلى المدنيين بعد انتخابات "حرة وشفافة"، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي البريطانية.

لكنه لم يحدد في خطاب ألقاه بعد أداء اليمين كرئيس مؤقت موعدا لإنهاء الحكم المؤقت.

وقاد الجنرال بريس نجويما، الحركة التي وقعت يوم الأربعاء الماضي ضد الرئيس علي بونجو، وأطاحت به بعد وقت قصير من فوزه في الانتخابات .

وحضرت حشود من المدنيين المبتهجين حفل التنصيب - وقد رحب الكثيرون بالتغيير .

قال الجنرال بريس أوليجي نجيما رئيس المرحلة الانتقالية بالجابون، إنه وجه بإعادة السياسيين الموجودين في المنفى، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر نجيما، بعد أداءه اليمين الدستورية رئيسًا انتقاليًا للبلاد، اليوم الاثنين، أن الجابون ملتزمة بإقامة علاقات ودية مع الدول، مؤكدًا على التزامه بوحدة الشعب خلال المرحلة الانتقالية.

وأكد الرئيس الانتقالي للجابون أن الدستور الجديد يجب أن يحترم الحقوق والحريات، موضحًا أنه يتم العمل على وضع دستور جديد ثم الاستفتاء عليه.

ولفت إلى أن قوات الأمن اختارت الانحياز إلى الشعب والحرية، مثمنًا دعم الشعب لتحرك الجيش.

وفي وقت سابق أعلن الجيش عقب الإطاحة بالرئيس الجابوني علي بونجو أنه قرر تعيين قائد الحرس الجمهوري، الجنرال بريس أوليجي نجيما، رئيسًا للدولة لفترة انتقالية.