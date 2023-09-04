"إيكواس” تعلن تعليق عضوية الجابون إلى حين إعادة الحكم الدستوري

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا "إيكواس”، اليوم الإثنين، تعليق عضوية الجابون إلى حين إعادة الحكم الدستوري والتراجع عن التحرك العسكري.

وفي وقت سابق من اليوم، تعهد رئيس المرحلة الانتقالية في الجابون، بريس أوليجي نجيما، بأن الحكومة الجديدة التي ستتولى مسؤولية البلاد خلال أيام، سوف تضطلع بمهمة الإعداد لانتخابات حرة وشفافة بعد المرحلة الانتقالية.

وقال نجيما خلال مراسم تنصيبه رئيسًا للفترة الانتقالية: "وجهت بإعادة السياسيين الموجودين في المنفى، كما أعطينا توجيهات للحكومة الجديدة لبدء إجراءات إعطاء الجنسية الجابونية لمن يرغب بها".

وأضاف أنه ملتزم بإقامة علاقات ودية مع كافة الدول ونلتزم ببذل كل الجهود ليكون لدى بلدنا بنهاية المرحلة الانتقالية مؤسسات قوية وسنواصل أداء دورنا ضمن التعهدات والاتفاقيات الدولية".