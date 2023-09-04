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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الجابون الجديد.. مسيرة عسكرية لم يتوقع معها أحد وصوله للسلطة.. صور

الجنرال بريس نجويما
الجنرال بريس نجويما

تعهد زعيم المجلس العسكري في الجابون بإعادة السلطة إلى المدنيين بعد انتخابات "حرة وشفافة"، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي البريطانية.

لكنه لم يحدد في خطاب ألقاه بعد أداء اليمين كرئيس مؤقت موعدا لإنهاء الحكم المؤقت.

وقاد الجنرال بريس نجويما، الحركة التي وقعت يوم الأربعاء الماضي ضد الرئيس علي بونجو، وأطاحت به بعد وقت قصير من فوزه في الانتخابات .

وحضرت حشود من المدنيين المبتهجين حفل التنصيب - وقد رحب الكثيرون بالتغيير .

قال الجنرال بريس أوليجي نجيما رئيس المرحلة الانتقالية بالجابون، إنه وجه بإعادة السياسيين الموجودين في المنفى، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


وذكر  نجيما، بعد أداءه اليمين الدستورية رئيسًا انتقاليًا للبلاد، اليوم الاثنين، أن الجابون ملتزمة بإقامة علاقات ودية مع الدول، مؤكدًا على التزامه بوحدة الشعب خلال المرحلة الانتقالية.

وأكد الرئيس الانتقالي للجابون أن الدستور الجديد يجب أن يحترم الحقوق والحريات، موضحًا أنه يتم العمل على وضع دستور جديد ثم الاستفتاء عليه.

ولفت إلى أن قوات الأمن اختارت الانحياز إلى الشعب والحرية، مثمنًا دعم الشعب لتحرك الجيش.

وفي وقت سابق أعلن الجيش عقب الإطاحة بالرئيس الجابوني علي بونجو أنه قرر تعيين قائد الحرس الجمهوري، الجنرال بريس أوليجي نجيما، رئيسًا للدولة لفترة انتقالية.


وتقول بي بي سي، إنه قبل خمس سنوات فقط، لم يكن للرئيس الجديد، ذكر في الوعي العام في الجابون، بعد أن أمضى عشر سنوات خارج البلاد بعد طرده من الدائرة الداخلية لعائلة بونجو، التي حكمت الجابون حتى يوم الأربعاء الماضي لمدة 56 عامًا تقريبًا.

عند عودة الجنرال نجويما، ارتقى بهدوء إلى أعلى منصب في الجيش، وكرس  عمله للحفاظ على نظام الرئيس علي بونجو.

وُلد الجنرال، في مقاطعة أوت أوجوي في الجابون. 
وتعد المنطقة معقلًا لعائلة بونجو، بل إن البعض يقول إن الجنرال نجويما هو ابن عم علي بونجو.

أكمل  الجنرال نجويما، مسيرة والده المهنية في الجيش. 
وفي سن مبكرة للغاية، انضم إلى وحدة الحرس الجمهوري القوية في الجابون، بعد أن تدرب لأول مرة في الأكاديمية العسكرية الملكية في مكناس بالمغرب.

وسرعان ما جذب الضابط الشاب الطموح انتباه كبار الضباط العسكريين وأصبح مساعدًا للرئيس آنذاك عمر بونجو، وهو والد علي بونجو.

ويقال إن الجنرال نجويما كان قريبًا جدًا من عمر بونجو، حيث خدم الرئيس  حتى وفاته في عام 2009.

وقال إدويج سورجو ديباني، محلل السياسة الأفريقية الذي يعمل لدى شركة أمبر أدفايزرز، : "إنه شخص لم يكن من المتوقع أن يقود الجابون في هذا الوقت".
 

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