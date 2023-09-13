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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في حملات مكبرة.. رفع 2700 طن قمامة و413 حالة إشغال طريق بالبحيرة

حملات رفع الإشغالات
حملات رفع الإشغالات بالبحيرة

نفذت الوحدات المحلية بنطاق محافظة البحيرة حملات مكبرة لرفع تراكمات القمامة والأتربة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين وأسفرت عن رفع 2700 طن قمامة خلال يوم واحد، وذلك من خلال معدات الوحدات المحلية للقرى، حيث تم نقل القمامة والمخلفات للمقلب الوسيط المخصص لذلك.

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وفي سياق متصل نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات اشغال مكبرة بالتعاون مع وحدة الاشغالات بالوحدة المحلية وشرطة المرافق  أسفرت عن رفع 413 حالة اشغال طريق تنوعت ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن 179 حالة بدمنهور، 132 بايتاي البارود، 60 حالة بأبوحمص، 42 حالة برشيد وتم التنبيه على المواطنين بعدم إشغال الطريق، إلى جانب تمهيد الطرق الرئيسية بالجليدر استجابة لطلبات المواطنين.

كما واصلت الوحدات المحلية بمراكز رشيد وإيتاى البارود والدلنجات ودمنهور أعمال ري الحدائق العامة بمداخل المدن وقص وتقليم الأشجار  والنخيل و رى المزروعات وزراعة الاشجار بالشوارع الرئيسيه والفرعيه لظهور المدينة بالمظهر اللائق.

وضمن جهود محافظة البحيرة للاستعداد لموسم الشتاء وسقوط الأمطار، قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتطهير وتسليك صفايات المطر، لتجنب حدوث أي اختناقات أو تجمعات مائية في حال هطول الأمطار.

وشددت نائب محافظ البحيرة على استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

البحيرة الإشغالات تراكمات القمامة رفع تراكمات القمامة حملات مكبرة نائب محافظ البحيرة

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