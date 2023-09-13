سوبر ماما والفاشونستة.. بثينة توكل تناقش أنواع الأمهات في أول يوم مدرسة

خصصت الإعلامية بثينة توكل، مقدمة برنامج أهلا بالستات، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، اليوم الأربعاء، فقرة عن دور المرأة في الأسرة في المجتمع، وأنواع الآباء، وأنواع الأمهات في أول يوم دراسة.



وخلال الفقرة قالت بثينة توكل، إن هناك اباء يهتمون بتأمين حياة كريمة ودفع الأموال المطلوبة للأبناء، وللاسرة، متابعة انه هناك فارق كبير بين رجال زمان ورجال اليوم.

وقدمت بثينة توكل، نصيحة للرجال، قائلة :"انصح كل رجال الأيام الحالية الاهتمام بالمرأة و تقديم كل الدعم المطلوب نفسيا ومعنويا، كونها هي كل شىء في الأسرة، وزوجة سعيدة حياة سعيدة، وربنا يجعل حياتنا كلها سعادة في سعادة".





واكملت مقدمة برنامج أهلا بالستات، أنه :"مافيش زي ستات زمان، وستات زمان كانوا حاجة مختلفة، وهناك اختلاف لا يمكن إنكاره، وفي نوع من الستات اسمه الفشيونستا، ودي اللي تهتمي الموضة بشدة وفي كل التفاصيل، ومش عارفه هي بتجيب وقت ازاي تعمل كل ده وتنظيم الوقت يصنع المعجزات".





وتابعت بثينة توكل، أن :"هناك نوع تاني من الأمهات وهي الام الكريمة، وبتاخد على الناس بسرعة وتعمل صدقات بسرعة، وتلاقيها تعرف كل شئ عن الجيران والأصدقاء، وهناك نوع ثالث وهو السوبر ماما، وتلاقيها نشيطة إيجابية ومليئة بالحماس والطاقة، وتجد ابناءها متفوقين.