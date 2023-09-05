مسئول نيجيري: جهود كبيرة لمحاولة تخفيض نسبة وفيات الأمهات في 2030 إلى صفر

أكد مسئول نيجيري، أن نيجيريا هي أحد الدول التي قامت بالتوقيع على إتفاقية المؤتمر الدولي للسكان و التنمية، مضيفاً أن نيجيريا قامت بتطوير سياسات قومية، خاصة بالسكان و مجموعة من السياسات التي تم صياغتها في 2022.

تم التعامل مع القضايا المتعلقة بالأمهات و تمكين المرأة



وأضاف مسئول نيجيري ، خلال كلمته في جلسة التحديات و الفرص ضمن المؤتمر العالمي للسكان و الصحة 2023، أنه تم التعامل مع القضايا المتعلقة بالأمهات و تمكين المرأة ، و محاولة تخفيض نسبة الوفيات لتصل إلى الصفر في عام 2030.



وتابع: "نحن نحاول أن نخفض من نسبة وفيات الأمهات، بالتعاون مع شركاء في التنمية من أجل مستويات مختلفة من التقدم على المستوى الإقليمي و المحلي،و تم خفض الكثير من أعداد المواليد التي كانت تزداد كل عام"