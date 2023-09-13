رقم ضحايا صادم.. صحفي متخصص يكشف عن كارثة بليبيا بسبب العاصفة دانيال

كشف الكاتب الصحفي عبدالستار حتيته المتخصص بالشأن الليبي، تفاصيل جديدة عن ضحايا الإعصار دانيال، مشيرا إلى أن عدد الضحايا كارثي جراء هذا الإعصار المدمر.

وأضاف الكاتب الصحفي عبدالستار حتيته، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن ٩ الاف قتيل حتى الآن هم ضحايا الإعصار دانيال، لافتًا إلى أن مدينة درنة في ليبيا تعيش وضع كارثي.

وتابع الكاتب الصحفي عبدالستار حتيته المتخصص بالشأن الليبي، أن تم التحذير سابقا من سد درنة، والوضع بعد الإعصار دانيال كارثة الضحايا والخسائر كبيرة بعد اياضا انهيار هذا السد بسبب العاصفة.

وفي السياق نفسه أشار الكاتب الصحفي عبدالستار حتيته المتخصص بالشأن الليبي، إلى أن حالة الانقسام السياسي سببا قويا في حدوث كارثة بعد انهيار سد درنة بسبب الاعصار دانيال.