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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دراسة حالة.. أول تحرك برلماني بشأن أسر الضحايا المصريين بفيضانات ليبيا

صدى البلد

طالبت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، وزارة التضامن الاجتماعي، بدراسة حالات الأسر المصرية التي توفى أو فُقد أحد من أبنائها أو عائلها، خلال أحداث سيول وفيضانات ليبيا، الأيام الماضية.

وقالت النائبة فاطمة سليم خلال تصريحات لها اليوم، أن هناك أنباء عديدة يتم تداولها بشأن وفاة وفقد نحو عشرات الأشخاص من أبناء قرية واحدة بمحافظة بني سويف، بالإضافة إلى ضحايا من باقي المحافظات المصرية، مشيرة إلى أن المصريين المتواجدين في ليبيا، في الغالب يكونون شبابا ويعولون أسرهم، ويسعون للبحث عن فرص عمل.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن أسر هذه الفئات والضحايا، تحتاج من الحكومة حاليًا، دراسة حالاتها الاجتماعية، للتأكد من مدى توافر احتياجاتها الاجتماعية بعد فقدها أبنائها أو عائلها، لضمان تحقيق الحياة الكريمة لها، وهو ما يتطلب سرعة التدخل من جانب وزارة التضامن الاجتماعي، لتنفيذ ذلك الأمر.

وأشارت النائبة فاطمة سليم، إلى أن ذلك الدور الاجتماعي يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها الحكومة لتحقيق الحياة الكريمة للمصريين.

وثمنت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، الدور الوطني الذي تقوم به الدولة المصرية، تجاه أشقائنا في ليبيا والمغرب، بسرعة إرسال المساعدات اللازمة لهم.

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