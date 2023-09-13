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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: محاولة إرضاء الآخرين ستؤدي إلى انفجار كبير

صدى البلد

قال عبد الرحمن عبد الله، خبير بناء العلاقات الواعية، إن هناك بعض الأشياء تتجاوز العقل، تؤدي إلى انجذاب الشخص لشخص آخر، وهذا يسمى بالحب من أول نظرة، معقبًا: “الحب من أول نظرة يعني أن هناك شيء باطني يؤدي إلى الانجذاب لهذا الشخص، وهذا الأمر قد يكون ترتيب رباني من أجل التقاء أشخاص متشابهة”.

وأوضح “عبدالله”، خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "dmc"، أن البعض قد يفهم أن الحب من أول نظرة أمر ليس جيدًا، وهناك ضرورة بالابتعاد عنه، مشيرًا إلى أنه قد يحدث بسبب وجود الكثير من الأشياء المتشابهة المفقودة لدى كلا الشخصين.

وأضاف "عبد الله"، أنه لا يوجد إنسان مريح للإنسان الآخر بنسبة 100% في أي علاقة، معقبًا: "الإنسان نفسه لا يرتاح مع نفسه دائمًا، فيتواجد صراع داخلي دائمَا حول بعض المواقف".

سيؤدي إلى انفجار كبير 

وتابع،  أن الإنسان لا يستطيع أن يُرضي أحدا بنسبة 100%، وإذا حاول الإنسان بأن يقوم بهذا الأمر فهذا سيؤدي إلى التأثير السلبي على النفس، معقبًا: "لو جيت على نفسك هيحدث الانفجار الكبير، والصدق مع النفس هو الحل". 

العلاقات الواعية الحب الانجذاب صراع داخلي الانفجار الصدق

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