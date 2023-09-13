الجيش الليبي: مصر تدعمنا بقوافل برية بمستلزمات لإعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية

أكد اللواء أحمد المسمار المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي،أن مصر تساهم بقوافل برية تحمل مستلزمات لإعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية في ليبيا.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناه صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن وفرنا جميع الفنادق والمنتجعات السياحية في ليبيا لأسر المنكوبين جراء الإعصار دانيال.

وتابع اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، أن الدولة المصرية تقدم للشعب الليبي كل الدعم ومعدات متطورة للتعامل مع الكارثة التي نجمت عن الإعصار دانيال.