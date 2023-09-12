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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجيش الوطني الليبي يكشف تطورات الأوضاع بعد الإعصار دانيال

ليبيا
ليبيا

أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، أنه لا يستطيع ان يذكر أي إحصائيات حول الضحايا والمفقودين لأن المنطقة شاسعة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تسريع عمليات البحث والانقاذ مع استقرار الأحوال الجوية. 

قال أحمد المسماري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن مصر تعمل على تقديم العون المناسب لليبيين، ووصلت المساعدات المصرية في وقتها، خلاف فرق البحث والانقاذ التي تقوم بمجهودات كبيرة جدًا.

 

وتابع  المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي: لا أستطيع أن نصف ماذا حدث، الكارثة كبيرة جدًا، وكل ساعة هناك بلاغات عن مفقودين، ومعلومات جديدة تُربك المسعفين والمنقذين".

 

عمليات البحث والانقاذ

وأشار المسماري إلى أن الجبل الأخضر في ليبيا هو المنطقة المنكوبة الآن، وهو يقع  شرق مدينة بنغازي بـ70 كيلو متر،  وهذه المنطقة جبلية ووعرة جدًا، وجاري عمليات البحث والانقاذ. 

اللواء أحمد المسمارى الجيش الليبي الضحايا عمليات البحث والانقاذ

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